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نشرة أخبار سوبر كورة.. الزمالك يرسم خطة الفوز على بيراميدز.. والأهلي يؤجل ضم أسامة جلال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة نشرة أخبارتتضمن أهم الأخبار فى الساحة المصرية، منذ الصباح وحتى الآن، لإطلاع القارئ على كل جديد، على مدار الساعة فى المصرية والعالمية.

 

رغم التوقيع الرسمي .. الأهلي لن يضم مدافع إنبي في يناير المقبل

رغم الأنباء الكثيرة التي تناثرت عن اقتراب الجزائري بغداد بونجاح مهاجم السد القطري ومنتخب الخضر من الانضمام إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، إلا أن الأخبار القادمة من داخل جدران القلعة الحمراء تشير إلى عكس ذلك.

كارتيرون يرسم خطة الفوز على بيراميدز مع لاعيبى الزمالك فى مران اليوم

 

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، جلسة فنية مع اللاعبين خلال مران اليوم شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصه بالاستعدادات لمباراة بيراميدز والمقرر لها الخميس المقبل بعدها بدأ اللاعبون خوض التدريبات الجماعية.

 

وقفة احتجاجية تهدد كلاسيكو ضد الريال للمرة الثانية

 

دعت منصة "تسونامي الديمقراطية" المطالبة باستقلال كتالونيا لتنظيم وقفة احتجاجية في محيط ملعب كامب نو، 18 ديسمبر المقبل، بالتزامن مع مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد والمؤجلة من الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسبانى.

الأهلي يستقر علي التجديد لـ"فتحي ووليد واكرامي"

 

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي على تجديد عقود الثلاثي أحمد فتحي ووليد سليمان وشريف إكرامي، والذي ينتهي تعاقدهم مع النادي بنهاية الموسم الحالي، على أن يتم فتح مفاوضات مع الثلاثي للاستقرارعلى القيمة المالية التي سيحصلون عليها نظير تجديد عقودهم قبل نهاية الموسم الحالي.

رسمياً.. ديدييه ديشامب يقود منتخب فرنسا في مونديال 2022 بعد تمديد عقده

 

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جدد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عقد مدرب منتخبه الأول ديدييه ديشامب حتى مونديال قطر 2022 ، وستعسي الديوك الفرنسية إلى الدفاع عن لقبها.

أزارو مرشح لدخول صفقة الأهلي التاريخية في يناير

 

يبدو أن أيام المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي في القلعة الحمراء باتت معدودة، في ظل رغبة لجنة الكرة في التعاقد مع مهاجم سوبر لتدعيم صفوف المارد الأحمر في يناير القادم أو الميركاتو الصيفي القادم على أقصى تقدير، خاصة بعد فشل المهاجم المغربي في كسب ثقة إدارة الأهلي والجهاز الفني والجماهير، بسبب تباين مستواه ما بين الجيد والمتواضع.

ملاك مانشستر يونايتد يدعمون سولشاير ضد الإقالة بعد تحسن النتائج

 

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن حصول النرويجي أولى جونار سولشاير مدرب فريق مانشستر يونايتد ، على ضمانات بتأمين مستقبله داخل "اولد ترافورد"، بعد الفوز على توتنهام ومانشستر سيتي على الترتيب بالبريميرليج.

 

غاضب من تعيين أليخاندرو هيرنانديز لإدارة كلاسيكو لأرض

 

يحل فريق ريال مدريد ضيفًا على نظيره برشلونة في كلاسيكو الأرض المقرر إقامته يوم 18 ديسمبر، على ملعب "كامب نو"، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسبانى.

 

سموحة ينتظر الموقف النهائى لـ أحمد على مع بيراميدز

تنتظر إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس فرج عامر الموقف النهائى لأحمد على مهاجم بيراميدز مع ناديه للدخول فى مفاوضات رسمية معه من أجل استعارته لمدة 6 شهور او عن طريق التعاقد معه بشكل نهائى .

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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