شكرا لقرائتكم خبر عن نشرة أخبار سوبر كورة.. الزمالك يرسم خطة الفوز على بيراميدز.. والأهلي يؤجل ضم أسامة جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة نشرة أخبارتتضمن أهم الأخبار فى الساحة الرياضية المصرية، منذ الصباح وحتى الآن، لإطلاع القارئ على كل جديد، على مدار الساعة فى الرياضة المصرية والعالمية.

رغم التوقيع الرسمي .. الأهلي لن يضم مدافع إنبي في يناير المقبل

رغم الأنباء الكثيرة التي تناثرت عن اقتراب الجزائري بغداد بونجاح مهاجم السد القطري ومنتخب الخضر من الانضمام إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، إلا أن الأخبار القادمة من داخل جدران القلعة الحمراء تشير إلى عكس ذلك. كارتيرون يرسم خطة الفوز على بيراميدز مع لاعيبى الزمالك فى مران اليوم عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، جلسة فنية مع اللاعبين خلال مران اليوم شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصه بالاستعدادات لمباراة بيراميدز والمقرر لها الخميس المقبل بعدها بدأ اللاعبون خوض التدريبات الجماعية. وقفة احتجاجية تهدد كلاسيكو برشلونة ضد الريال للمرة الثانية دعت منصة "تسونامي الديمقراطية" المطالبة باستقلال كتالونيا لتنظيم وقفة احتجاجية في محيط ملعب كامب نو، 18 ديسمبر المقبل، بالتزامن مع مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد والمؤجلة من الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسبانى. الأهلي يستقر علي التجديد لـ"فتحي ووليد واكرامي" استقر مجلس إدارة النادي الأهلي على تجديد عقود الثلاثي أحمد فتحي ووليد سليمان وشريف إكرامي، والذي ينتهي تعاقدهم مع النادي بنهاية الموسم الحالي، على أن يتم فتح مفاوضات مع الثلاثي للاستقرارعلى القيمة المالية التي سيحصلون عليها نظير تجديد عقودهم قبل نهاية الموسم الحالي. رسمياً.. ديدييه ديشامب يقود منتخب فرنسا في مونديال 2022 بعد تمديد عقده Advertisements جدد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عقد مدرب منتخبه الأول ديدييه ديشامب حتى مونديال قطر 2022 ، وستعسي الديوك الفرنسية إلى الدفاع عن لقبها. أزارو مرشح لدخول صفقة الأهلي التاريخية في يناير يبدو أن أيام المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي في القلعة الحمراء باتت معدودة، في ظل رغبة لجنة الكرة في التعاقد مع مهاجم سوبر لتدعيم صفوف المارد الأحمر في يناير القادم أو الميركاتو الصيفي القادم على أقصى تقدير، خاصة بعد فشل المهاجم المغربي في كسب ثقة إدارة الأهلي والجهاز الفني والجماهير، بسبب تباين مستواه ما بين الجيد والمتواضع. ملاك مانشستر يونايتد يدعمون سولشاير ضد الإقالة بعد تحسن النتائج كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن حصول النرويجي أولى جونار سولشاير مدرب فريق مانشستر يونايتد ، على ضمانات بتأمين مستقبله داخل "اولد ترافورد"، بعد الفوز على توتنهام ومانشستر سيتي على الترتيب بالبريميرليج. ريال مدريد غاضب من تعيين أليخاندرو هيرنانديز لإدارة كلاسيكو لأرض يحل فريق ريال مدريد ضيفًا على نظيره برشلونة في كلاسيكو الأرض المقرر إقامته يوم 18 ديسمبر، على ملعب "كامب نو"، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسبانى.

سموحة ينتظر الموقف النهائى لـ أحمد على مع بيراميدز