شكرا لقرائتكم خبر عن صور ..تألق أبو جبل وغياب شيكابالا عن مران الزمالك استعدادا لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدي فريق الزمالك مرانا قويا اليوم استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري.

مران الزمالك شهد العديد من الأحداث في مقدمتها غياب محمود عبد الرازق شيكابالا عن المران بسبب نزلة برد وهو اليوم الثاني الذي لا يشارك شيكابالا في مران الفريق قبل مباراة بيراميدز، فيما غاب محمد عبد الشافي ظهير أيسر الفريق عن المران لظروف خاصة.

كما شارك عمرالسعيد مهاجم الفريق في المران كاملا، وتألق محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك في مران اليوم ليدخل خسابات كارتيرون المديرالفني للفريق بوقة خلال الفترة المقبلة.

بينما طلب كارتيرون المدير الفني للفريق من انطونيو مدرب الأحمال وأعضاء الجهاز التأهيلي بالفريق خضوع بعض اللاعبين لتدريبات بدنية خاصة.

وخضع فرجاني ساسي وطارق حامد وأوباما وبن شرقي للتدريبات من أجل زيادة معدلات لياقتهم البدنية وكذلك بعض التدريبات التأهيلية الأخري

ويستعد الفريق لمواجهه بيراميدز بعد غدا الخميس فى الجولة السابعه لبطولة الدوري باستاد القاهرة الدولى.



احمد مصطفي زيزو



اوباما



بن شرقي وامام عاشور في تدريبات الزمالك



تدريب الزمالك 1



تدريب الزمالك



تدريبات الزمالك

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حازم امام



طارق حامد في تدريبات الزمالك



كارتيرون في تدريب الزمالك



محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك



محمد حسن لاعب الزمالك



محمد صبحي حارس مرمي الزمالك



محمد عبد السلام مدافع الزمالك



محمد عنتر لاعب الزمالك



محمد عواد حارس مرمي الزمالك



محمد عواد



محمود علاء