شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. رغم التوقيع الرسمي .. الأهلي لن يضم مدافع إنبي في يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد مسئولو الأهلي فكرة حسم صفقة أسامة جلال مدافع إنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، رغم حاجة الدفاع الأحمر إلى مدافع سوبر خلال الفترة القادمة، في ظل معاناة الخط الخلفي للفريق الأحمر من مشاكل وثغرات دفاعية، ونقص عددي دفع الجهاز للاعتماد على أيمن أشرف في هذا المركز.

وأرجأ مسئولو النادي الأهلي فكرة التعاقد مع أسامة جلال إلى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بدلا من يناير المقبل، رغم الحصول على توقيع مدافع المنتخب الأولمبي منذ فترة، ولا يتبقى سوى تسوية الأمر مع إدارة نادي إنبي.

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