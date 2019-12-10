وكيل خالد بوطيب: استغناء الزمالك عن المهاجم غير حقيقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:
نفى محمد عزيز وكيل أعمال المغربي خالد بوطيب، مهاجم الزمالك، ما تردد عن عزم الزمالك فسخ التعاقد مع خالد بوطيب خلال الفترة المقبلة.
وكانت تقارير قد ذكرت أن الزمالك يُفكر في فسخ التعاقد مع اللاعب خلال الانتقالات الشتوية خاصة بعد الإصابة التي تعرض لها على مستوى الركبة.
وقال عزيز من خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" اليوم الثلاثاء، إن مسؤولو الزمالك لم يتحدثوا معه في أي أمر بخصوص موكله خالد بوطيب.
وأضاف: "ما يتردد عن الاستغناء عن خالد بوطيب من جانب الزمالك أو فسخ التعاقد مجرد خيال."
وكان الزمالك قد تعاقد خالد بوطيب خلال الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من مالاتيا سبور التركي بعقد يربطه بالأبيض لمدة 3سنوات ونصف.
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