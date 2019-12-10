الأهلي وصلاح يتصدران الأكثر بحثا على تويتر في 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

تصدر النادي الأهلي، ومحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، اهتمامات المغردين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر خلال عام 2019.

ونشر الحساب الرسمي لتويتر، التغريدات التي شهدت أكبر تفاعل على تويتر هذا العام، في عدد من الدول العربية بينها مصر.

وتصدر الأهلي أندية كرة القدم الأكثر استخداما في مصر للعام الثالث على التوالي، وحافظ الزمالك على مركزه الثاني للعام الثاني، وحل الاتحاد السكندري ثالثا في الترتيب.

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كما حافظ محمد صلاح على صدارة لاعبي كرة القدم الأكثر ذكرًا في مصر على تويتر للعام الثالث على التوالي، يليه أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي وقائد المنتخب ثانيا.

وعاد محمود عبدالرازق شيكابالا للظهور من جديد هذا العام، بعد اختفائه العام الماضي، حيث حل ثالثا.

وجاء في المركز الرابع لأكثر اللاعبين ذكرًا أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش الإنجليزي، والمنتخب الوطني، ليتراجع مركزًا عن العام السابق.