اتحاد الكرة يُجري تعديلين للأهلي والزمالك بجدول الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

قررت لجنة المسابقات إجراء تعديل في الأسبوع الـ13 بجدول الدوري، بناءً على المواعيد التي أعلنها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، لبقية جولات دور المجموعات.

وأجلت المسابقات مباراة الأهلي وطنطا لمدة 24 ساعة لتقام يوم الأربعاء 15 يناير، بدلا من الثلاثاء 14 يناير، في موعدها الساعة 7:30 مساءً.

وقررت اللجنة تقديم مباراة الزمالك المقررة يوم الأربعاء 15 يناير أمام الجونة، لتقام في تمام الخامسة بدلا من موعدها المحدد مسبقا 7:30 مساءً، لعدم التعارض مع موعد مباراة الأهلي.

ويحتل الاتحاد السكندري صدارة الدوري برصيد 13 نقطة من 6 مباريات، يليه المقاولون بفارق الأهداف، ثم الأهلي ثالثا بـ12 نقطة من 4 مباريات، وهو نفس رصيد بيراميدز الرابع، ثم الزمالك خامسا بـ10 نقاط من 5 مباريات.