غياب شيكابالا عن مران الزمالك قبل مباراة بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحضيراته لمباراة بيراميدز والمقرر لها يوم الخميس ضمن الجولة السابعة من عمر الدوري الممتاز.

وشهد المران عقد جلسة من جانب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون مع اللاعبين شرح خلال هذه الجلسة عدد من الأمور الفنية فيما حرص المدرب المساعد سامي الشيشيني على توجيه المدافعين من خلال تعليمات خاصة.

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وحصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" على راحة من المران بعد الحصول على إذن من الجهاز الفني بسبب نزلة برد أصابته، فيما غاب محمد عبد الشافي عن المران بعد الحصول على إذن بسبب ظروف خاصة.

وخضع عبد الله جمعة لتدريبات بدنية وتأهيلية في صالة الألعاب الرياضية وذلك من أجل تجهيزه لمباراة بيراميدز بعد أن كان قد حصل على راحة من المران يوم الاثنين.

وطالب كارتيرون من أنطونيو مدرب الأحمال خضوع بعد اللاعبين لتدريبات بدينة خاصة من أجل زيادة ليقاتهم البدنية.