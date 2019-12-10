رابط «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورج بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY ماتش ليفربول الآن SALAH

يحل فريق ليفربول ضيفًا على نظيره فريق سالزبورج، مساء اليوم، في بطولة دوري أبطال أوروبا.
ويستضيف ملعب ريد بول في النمسا مباراة الفريقين في الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعاتالبطولة.
ويتصدر ليفربول المجموعة الخامسة برصيد 10 نقطة، في حين أن سالزبورج يتواجد في المركز الثالث برصيد 7 نقاط.
أو التعادل لحسم التأهل إلى دور الـ16.
ويحتاج ليفربول إلى تحقيق الفوز
وفي حالة تعرض ليفربول للهزيمة، فلن يستطيع التأهل إلى الدور المقبل إلا إذا خسر نابولي أمام جينك في المباراة التي ستجمعهما في الجولة ذاتها اليوم.
مُعلق مباراة ليفربول وسالزبورج:
يعلق حفيظ دراجي على المباراة.
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