تحدثت دجيفاريما دياوارا، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة بنادي اينرجي البنيني عن خسارة الفريق في المباراة التي جمعته بانتركلوب الأنجولي.
وقالت دجيفاريما في تصريحات للجنة الإعلامية للبطولة: نحن هنا لنكتسب خبرات ونتعلمفهذه هي أول بطولة لنا على عكس الفرق الأخرى التي شاركت من قبل ولديها خبرات أكبر.
وتابعت لاعبة اينرجي حديثها موضحة: ان شاء الله نقومبتحسين مستوانا في المباريات المقبلة ونشارك مرة أخرى في النسخة المقبلة من هذه البطولة.
وعن الفريق التي تتمنى مواجهته في الدور المقبل، قالت: ليس من المهم بالنسبة لنا مواجهة فريق بعينه فكل الفرق المشاركة في البطولة اقوياء ونحن هنا للتعلم واكتساب الخبرات.
كانت هذه تفاصيل خبر لاعبة إينرجي: جئنا إلى هنا لاكتساب الخبرات وكل الفرق المشاركة أقوياء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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