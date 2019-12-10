يلا شووت Game barca مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان بث مباشر KORA STAR كورة لايف NOW II7SRY رابط ماتش برشلونة messi

يخوض فريق إنتر ميلان الإيطالي، مساء اليوم، على أرضية ملعب " جوزيبي مياتزا " مباراة قوية أمام فريق برشلونة الأسباني في مباراة الجولة السادسة من مسابقة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.



وقبل هذا اللقاء، فإن برشلونة قد ضمن التأهل للدور الثاني، وضمن صدارة المجموعة السادسة برصيد 11 نقطةن فيما يتواجد الإنتر ثانياً برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند الثالث.



تُظهر الإحصائيات أن برشلونة خسر مباراة واحدة

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من آخر عشر مباريات في جميع المسابقات ضد إنتر ميلان، مقابل خمس انتصارات وأربع تعادلات، الخسارة الوجيدة، كانت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ، في سان سيرو ( 1-3 )، في موسم 2009-2010 الذي توج فيه الفريق الإيطالي باللقب الكبير.



ومن الأشياء اللافتة أن إنتر ميلان لم يخسر حتى الآن أي مباراة على أرضه أمام منافس إسباني في

دوري أبطال أوروبا، محققاً ست انتصارات وست تعادلات في المجموع، أقل من أي دولة أخرى في هذه المسابقة.



وكانت 4 من آخر 6 مواجهات بين برشلونة وإنتر ميلان في العموم، بملعب جوزيبي مياتزا انتهت بالتعادل، وانتصر كل فريق في مرة واحدة.



وأيضاً برقم لافت فإن برشلونة خسر مباراة واحدة