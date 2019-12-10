يلا شوت beIN FREE مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش البرسا NOW

يستضيف فريق إنتر ميلان الإيطالي، مساء اليوم، على ملعب " جوزيبي مياتزا " فريق برشلونة الأسباني في مباراة الجولة السادسة من مسابقة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وقبل هذا اللقاء، فإن برشلونة قد ضمن التأهل للدور الثاني، وضمن صدارة المجموعة السادسة برصيد 11 نقطةن فيما يتواجد الإنتر ثانياً برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند الثالث.
تُظهر الإحصائيات أن برشلونة خسر مباراة واحدة من آخر عشر
منافس إسباني في دوري أبطال أوروبا، محققاً ست انتصارات وست تعادلات في المجموع، أقل من أي دولة أخرى في هذه المسابقة.
ومن الأشياء اللافتة أن إنتر ميلان لم يخسر حتى الآن أي مباراة على أرضه أمام
وكانت 4 من آخر 6 مواجهات بين برشلونة وإنتر ميلان في العموم، بملعب جوزيبي مياتزا انتهت بالتعادل، وانتصر كل فريق في مرة واحدة.
وأيضاً برقم لافت فإن برشلونة خسر مباراة واحدة من آخر 33 مباراة في دور المجموعات (1-3) ضد مانشستر سيتي في نوفمبر 2016، وهو لم يخسر في آخر 19 مباراة، فقط ريال مدريد لديه سلسلة أطول ( 30 مباراة بدون هزيمة ).
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