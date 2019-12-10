يلا شووت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان بث مباشر meSSI شوت اونلاين ستريم رابط ماتش برشلونة GOAL

يلتقي في العاشرة مساء اليوم فريق برشلونة الإسباني مع نظيره إنتر ميلان الإيطالي بملعب جوزيبي مياتزا، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.
ومن المتوقع أن يبدأ برشلونة بتشكيل مكون من حراسة المرمى: تير شتيجن، وفي خط الدفاع: توديبو، واجو، لينجليه، فيربو، وفي خطالوسط: دي يونج، فيدال، آلينا، وفي خط الهجوم: جريزمان، بيريز، سواريز.
ويفتقد برشلونة في مباراة اليوم لجهود نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي للراحة.
ومن المتوقع أن يبدأ إنتر ميلان بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: هاندانوفيتش، وفي خط الدفاع: جودين، ديفريج، سكرينيار، وفي خط الوسط: بيراغي، فاليرو، بروزوفيتش، فيتشينو، كاندريفا، وفي خط الهجوم: مارتينيز، لوكاكو.
ويغيب عن الإنتر كلٌا من أليكسيس سانشيز ونيكولو باريلا بداعي الإصابة.
ترتيب المجموعة السادسة
ويتصدر البارسا جدول ترتيب المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا برصيد 11 نقطة، ويأتي في المركز الثاني الإنتر الإيطالي وبوروسيا دورتموند الألماني بفارق 4 نقاط، بينما يحتل سلافيا براج التشيكي المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.
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