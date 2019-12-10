مشاهدة مباراة برشلونة وإنتر ميلان بث مباشر الآن YouTube beIN Live بدون تقطيع

يقدم الوفد خدمة مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان بث مباشر ، حيث يقابل فريق برشلونة الإسباني نظيره فريق إنتر ميلان الإيطالي، مساء اليوم، في الجولة السادسة والأخيرة من دورمجموعات دوري أبطال أوروبا.
ويغيب النجم ليونيل ميسي عن المباراة حيث قرر المدرب إرنستو فالفيردي استبعاده،
التشكيل المتوقع لـ برشلونة أمام إنتر ميلان:
حراسة المرمى: تير شتيجن.
خط الدفاع: توديبو، واجو، لينجليه، فيربو.
خط الوسط: دي يونج، فيدال، آلينا.
خط الهجوم: جريزمان، بيريز، سواريز.
التشكيل المتوقع لـ إنتر ميلان أمام برشلونة:
حراسة المرمى: هاندانوفيتش.
خط الدفاع: جودين، دي فريج، سكرينيار.
خط الوسط: بيراغي، فاليرو، بروزوفيتش، فيتشينو، كاندريفا.
خط الهجوم: مارتينيز، لوكاكو.
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