مدرب آرسنال المؤقت يتمنى أن يشكل الفوز على ويستهام نقطة تحول للفريق

قال فريدي ليونبيرج المدرب المؤقت لفريق أرسنال الإنجليزي إنه يأمل في أن يشكل الفوز على ويستهام 3 / 1 مساء الإثنين في المرحلة السادسة عشر من الدوري المُمتاز، نقطة تحول إيجابية في موسم الفريق.

وكان الفوز في مباراة أمس هو الأول لأرسنال خلال عشر مباريات، وقد رفع الفريق رصيده إلى 22 نقطة ليصعد إلى المركز التاسع بجدول الدوري.

وقال ليونبيرج “أتمنى أن يحدث ذلك تغييراً في الحالة المزاجية، فقد بدت السعادة على اللاعبين في غرفة تغيير الملابس.”

وأضاف “كانت الأمور صعبة بالنسبة لهم، فهم يعيشون تحت ضغوط هائلة ويمكن ملاحظة ذلك في الأداء. أمامنا العديد من الأمور التي يجب العمل عليها، ولكن الوضع يبدو لطيفاً الآن.”

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وتولى ليونبيرج تديب أرسنال بشكل مؤقت إثر إقالة أوناي إيمري من تدريب الفريق في نوفمبر الماضي، وقد إعترف بأنه لا يزال أمام الفريق طريق طويل للعودة إلى مستواه، وقد أكد ثقته في قدرة الفريق على ذلك.

وقال ليونبيرج “لسنا قريبين من المكانة التي أرجوها. فأمامنا العديد من الأمور التي يجب إصلاحها… الفوز يمنح شعوراً رائعاً.”

وأضاف “إنني أعشق هذا النادي. ولدينا الكثير من العمل. اللاعبون واجهوا الكثير من الضغوط، لكن تحلوا بالقوة الذهنية الكافية لتحقيق الفوز.”