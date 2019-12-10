الاتحاد الفرنسي يمدد عقد ديديه ديشان حتى مونديال 2022

مدد الاتحاد الفرنسي عقد مدرب منتخبه الأول ديديه ديشان حتى مونديال قطر 2022 حيث سيحاول “الازرق” الدفاع عن لقبه، بحسب ما علمت فرانس برس من مصدر قريب من الملف.

ديشان /51 عاماً/ تستلم مهامه في صيف 2012 ليقود البلاد إلى نهائيات مونديالي 2014 و2018، ورغم فشله في التتويج بكأس أمم أوروبا التي استضافتها فرنسا (يورو 2016) إلا أن الاتحاد رفض الاستغناء عنه بعد خسارة المباراة النهائية أمام البرتغال ليقود البلاد فيما بعد للفوز بكأس العالم 2018 في روسيا.

وكان العقد القديم لديديه ديشان سينتهي بعد كأس أمم أوروبا القادمة (يورو 2020)، لكنه توصل لاتفاق بتمديد عقده لعامين إضافيين علي عقده الحالي، وسيتم اعلان قرار تمديد عقده في وقت لاحق يوم غد الاربعاء في مؤتمر صحافي بحضوره الى جانب رئيس الاتحاد نويل لوجريت.

وكان ديشامب قد قاد المنتخب الفرنسي إلى لقبه المونديالي الأول في 1998 كلاعب وسط ثم الثاني في روسيا 2018 كمدرب. وبعد انتهاء مسيرته الزاخرة كلاعب مع أندية من طراز مارسيليا ويوفنتوس الإيطالي وتشلسي الانجليزي، تحوّل الى التدريب وقاد موناكو الى وصافة دوري ابطال اوروبا في 2004 أمام بورتو، ومارسيليا الى لقب الدوري الفرنسي في 2010.

كما أشرف على يوفنتوس وقاده الى لقب بطولة الدرجة الثانية في إيطاليا عام 2007 بعد معاقبته وتنزيله من “سيري أ”.