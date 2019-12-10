مونديال الأندية | أوروبا تحتكر اللقب..ورونالدو لا يزال على قمة الهدافين!

تنطلق يوم غد الأربعاء الموافق 11-12-2019، النسخة السادسة عشر من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة سبعة فرق من مختلف قارات العالم.

تعود تفاصيل انطلاق بطولة مونديال الأندية إلى عام 2000، عندما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” انطلاق البطولة العالمية التي تجمع بين أبطال دوري الأبطال للقارات المختلفة.

وشهدت البطولة منذ انطلاقها مشاركة 67 فريقًا، ويعتبر فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي أكثر الفرق مشاركة في البطولة بتواجده في العرس العالمي 9 مرات ويأتي من بعده النادي الأهلي المصري.

بينما تعتبر الأندية البرازيلية الأكثر تواجدًا في البطولة، بإجمالي ثمانية فرق، بفارق فريق وحيد عن أندية المكسيك.

وتمكنت 9 فرق فقط من الفوز باللقب.

وأقتصر لقب البطولة على فرق قارتي أوروبا وأميركا الجنوبية فقط، لتغيب معها أندية باقي القارات عن الصعود لمنصة التتويج والظفر باللقب العالمي بسبب بدء أندية أوروبا وأميركا الجنوبية لمبارياتهم من نصف النهائي فقط.

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وفازت الأندية الأوروبية بـ11 لقباً، فيما نالت فرق اتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول) أربعة ألقاب فقط (كورينثيانز 2000 وساوباولو 2005 وإنترنسيونال 2006 وكورينثيانز 2012) – اضغط هنا للاطلاع على سجل الأبطال -.

ويحمل ريال مدريد الإسباني، الرقم القياسي كونه أكثر الفرق تتويجًا بالبطولة برصيد 4 ألقاب، متفوقًا بفارق لقب وحيد على غريمه التقليدي برشلونة.

وجاء كورينثيانز البرازيلي في المركز الثالث بقائمة أكثر الفرق فوزًا باللقب برصيد لقبين، فيما فاز ساو باولو وإنترناسيونال بورتو أليجري البرازيليين، وميلان وإنتر الإيطاليين، ومانشستر يونايتد الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني بالبطولة مرة وحيدة.

وشاركت 11 دولة في المباريات النهائية، حيث تحمل الأندية الإسبانية الرقم القياسي في عدد مرات الظهور في النهائي بثمانية نهائيات، تليها الأندية البرازيلية التي شاركت في 7 نهائيات.

ويعتبر البرتغالي كريستيانو رونالدو، هو أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في جميع البطولات العالمية للأندية التي شارك بها، بتسجيله 7 أهداف من إجمالي ثمان مباريات شارك فيها مع فريقي مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني.

وجاء في المرتبة الثانية بقائمة الهدافين التاريخيين للمونديال الويلزي غاريث بيل، لاعب ريال مدريد بإجمالي ستة أهداف متفوقًا بفارق هدف وحيد عن ثنائي برشلونة، الأوروغوياني لويس سواريز والأرجنتيني ليونيل ميسي، بالإضافة إلى سيزار ديلجادو لاعب مونتيري المكسيكي.