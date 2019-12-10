الهلال البطل في مجموعة سهلة نسبيا

أوقعت قرعة مسابقة دوري أبطال آسيا التي أجريت الثلاثاء في كوالالمبور الهلال السعودي بطل آسيا في مجموعة سهلة نسبيا إلى جانب شباب الأهلي الاماراتي وباختاكور الاوزبكي بالأضافة إلى فريق يتأهل من التصفيات.

وكان الهلال احرز اللقب القاري للمرة الثالثة في تاريخه والاول بالنظام الجديد بفوزه على لياباني اوراوا ريد دايموندز 1-صفر ذهاباً و2-صفر اياباً، ليضمن بالتالي تمثيل القارة الآسيوية في كأس العالم للاندية التي تنطلق الاربعاء في الدوحة، علما بان ممثلا اخر للقارة الاسيوية يشارك فيها ايضا هو السد القطري كونه من الدولة المضيفة.

وجاء السد بطل نسخة عام 2011 في مجموعة صعبة نسبياً الى جانب سيباهان الإيراني والنصر السعودي بالأضافة الى فريق يتأهل عن التصفيات.

والتقى النصر والسد في ربع نهائي نسخة العام الحالي ففاز النصر ذهابا 2-1 في الرياض وقلب الفريق القطري الامور في صالحه ايابا في الدوحة بفوزه 3-1.

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ويخوض الشارقة الاماراتي باكورة مشاركاته على الصعيد القاري في مجموعة ضمت اليه الدحيل القطري والتعاون السعودي وبيرسيبوليس الايراني.

وكان الشارقة توج بطلاً للدوري الإماراتي عام 2019 للمرة الأولى منذ 25 عاماً.

وينطلق الدور التمهيدي للمسابقة القاري في 14 كانون الثاني/يناير المقبل، على ان يقام الدور النهائي يومي 22 و28 نوفمبر 2020.

يذكر ان من أبرز التعديلات التي طرأت على البطولة القارية، ان الفائز في نسخة عام 2020 سيحق له المشاركة في الدور التمهيدي لنسخة 2021 اذا لم يتمكن من التأهل عبر الدوري الملحي.