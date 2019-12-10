رياضة | غياب شيكابالا وعبد الشافي عن تدريب الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غياب شيكابالا وعبد الشافي عن تدريب الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض اليوم الثلاثاء فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادًَا لمواجهة نظيره بيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهد التدريب غياب محمود عبد الرازق شيكابالا بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني للفريق، بسبب تعرضه لنزلة برد شديدة، بينما غاب محمد عبد الشافي عن التدريبات لظروف خاصة.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة فنية مع اللاعبين خلال مران اليوم شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصه بالاستعدادات لمباراة بيراميدز والمقرر لها الخميس المقبل بعدها بدأ اللاعبون خوض التدريبات الجماعية.

في الوقت نفسه منح سامي الشيشيني المدرب العام للفريق تعليمات خاصة للاعبي خط الدفاع محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام، حيث طالبهم بضرورة التركيز والضغط بشكل معين على لاعبي الهجوم لاستخلاص الكرة دون أخطاء.

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وطلب كارتيرون من مدرب الأحمال وأعضاء الجهاز التأهيلي بالفريق خضوع بعض اللاعبين لتدريبات بدنية خاصة، حيث خاض التونسي فرجاني ساسي وطارق حامد وأوباما وأشرف بن شرقي لمجموعة من التمارين من أجل زيادة معدلات لياقتهم البدنية وكذلك بعض التدريبات البدنية الإضافية.

وشارك الثنائى محمد عواد ومحمد أبو جبل في تقسيمة الفريق وبعض التدريبات الفنية برفقة لاعبي الفريق تحت قيادة كارتيرون بينما اكتفى محمد صبحي بالتدريبات التى خاضها تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب الحراس.

وخضع عمر السعيد مهاجم الفريق إلى بعض التدريبات الإضافية عقب انتهاء المران، حيث حرص الفرنسي باتريس كارتيرون على قيادته في مجموعة من التمارين على التسديد على المرمى والتعامل مع الكرات العرضية بشكل أمثل.

وقام عبدالله جمعة ظهير الفريق الابيض بالخضوع لبعض التدريبات التأهيلية والبدنية في صالة الجيمانزيوم على هامش التدريبات الجماعية للابيض، والتي أقيمت على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ويواجه فريق الزمالك نظيره بيراميدز يوم الخميس المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.