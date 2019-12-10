رياضة | عاجل.. باتريس كارتيرون يحرج الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. باتريس كارتيرون يحرج الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على إدارة القلعة البيضاء، بعدم التفاوض مع أي لاعب دون الرجوع إليه.

ويحق للزمالك التعاقد مع لاعب وحيد في ميركاتو الشتاء بعد استخدام 4 أوراق استبدال مع بداية الموسم الجاري.

ويضعط الزمالك على الجبلاية من أجل تعديل اللائحة وزيادة الاستبدال في الفترة الحالية.

وطالب كارتيرون من إدارة الزمالك تأجيل ملف المفاوضات في الفترة الحالية، لحين الانتهاء من التقرير الذي يجهز له بشأن حالة اللاعبين الحاليين.

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ويسعى المدرب الفرنسي للتعاقد مع الصفقة التي يحتاج مركزها ويستفيد الفريق به، في ظل النقص العددي في بعض المراكز.

ويلتقي الزمالك مع فريق بيراميدز يوم الخميس المقبل، في الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري.

وتغلب الفريق على أول أغسطس الأنجولي بهدفين دون رد في الجولة الماضية ضمن منافسات دوري أبطال افريقيا.

ويحتاج الزمالك للتعاقد مع مهاجم جديد بجانب مدافع وظهير أيمن ولاعب وسط مدافع بعد إصابة محمود عبد العزيز بالرباط الصليبي والنقص الذي يعانيه الفريق في هذا المركز،