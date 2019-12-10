رياضة | راموس يسخر من ميسي ورونالدو بسبب الكرة الذهبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راموس يسخر من ميسي ورونالدو بسبب الكرة الذهبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام مدافع فريق ريال مدريد سيرجيو راموس بالسخرية من زميله السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي على حيازتهم لجائزة الكرة الذهبية "بالون دور".

وفاز ليونيل ميسي قائد الفريق الكتالوني بجائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه متفوقًا على منافسه البرتغالي رونالدو الذي حصد 5 جوائز فقط.

وقال راموس خلال تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية : "يمنكن لفرانس فوتبول صُنع كرة ذهبية يتنافس عليها ميسي ورونالدو، وأخرى لباقي اللاعبين".

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وكان الإسباني راموس، أحد العوامل الرئيسية التي توجت الفريق الملكي ببطولة دوري أبطال أوروبا 3مرات متتالية.

وأضاف قائد ريال مدريد : " لا أستطيع تحديد البطولة التي أحبها أكثر من الأخرى في بطولات دوري الأبطال ، فهم مثل أطفالي".

وأختتم حديثه عن مباراة الكلاسيكو المقرر لها 18 ديسمبر الجاري : " لدينا دوافع للفوز ، ونحن وبرشلونة بحالة جيدة الآن، مباراة تختلف عن باقي المباريات في الليجا الإسبانية".