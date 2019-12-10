رياضة | خبر سار.. رئيس برشلونة يُفجر مفاجأة بشأن جوارديولا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبر سار.. رئيس برشلونة يُفجر مفاجأة بشأن جوارديولا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمتع المدرب الإسباني بيب جوارديولا بين عامي 2008 و 2012 ، بفترة قوية مع نادي برشلونة ، والتي تضمنت ثلاثة ألقاب من الدوري الأسباني وبطولتين في دوري أبطال أوروبا.

صرح رئيس نادي النادي الكتالوني جوسيب ماريا بارتومو أن مدرب مانشستر سيتي الحالي بيب جوارديولا مرحب به للعودة إلى الفريق في أي وقت.

وفي الوقت الذي يمر فيه الإسباني حاليًا في منتصف موسمه الرابع مع فريق مانشستر سيتي ، لا تزال الشكوك قائمة بشأن المدة التي سيظل فيها المدرب البالغ من العمر 48 عامًا في استاد الاتحاد.

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على الرغم من الضغط الذي خفف على المدرب الحالي إرنيستو فالفيردي ، اقترح رئيس برشلونة أن بيب جوارديولا سيكون موضع ترحيب في الفريق الإسباني في المستقبل.

وفي خلال حديثه إلى صحيفة La Repubblica ، قال بارتوميو : "هذا لا يعتمد علي لقد كان بيب جوارديولا هو الذي قرر المغادرة ، لكن الباب سيكون مفتوحًا له دائمًا في برشلونة."

ومن المقرر أن ينتهي عقد المدرب الإسباني بيب جوارديولا في مانشستر سيتي في نهاية موسم 2020-21.