رياضة | خاص| نسبة المشاركات تؤجل إعلان الأهلي التعاقد مع كهربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص| نسبة المشاركات تؤجل إعلان الأهلي التعاقد مع كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، للإعلان عن أولى صفقات الفريق الأول لكرة القدم، بالتعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا لاعب ديسبورتيفو ألافيس البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشف مصدر داخل إدارة النادي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" عن أسباب تأخر الإعلان عن الصفقة حتى الآن رغم الاتفاق على كل ما يخص اللاعب من راتب ودفع الشرط الجزائي لناديه.

وأكد المصدر أن هناك جلسة جمعت بين أمير توفيق مدير تعاقدات القلعة الحمراء واللاعب، ووافق على توقيع العقود لمدة أربعة مواسم ونصف، مع تقاضيه راتب مثل الفئة الأولى وهو 9 ملايين جنيهًا بالموسم الواحد.

وأضاف المصدر: "في البداية كان هناك رفض من الإدارة بشأن منح كهربا عقدًا مثل لاعبو الفئة الأولى، إلا أنه تم الموافقة فيما بعد بعدما قام اللاعب بتقديم كل الولاء من أجل ارتداء الفانلة الحمراء مع بداية العام الجديد.

واختتم المصدر: "نقطة الخلاف الحالية هي أن النادي الأهلي، مُتمسك بوضع بند في عقد اللاعب يتعلق بنسبة المشاركات، وهو ما يرفضه كهربا، مطالبًا بالتنازل عن هذا البند ليوقع عقود انتقاله.

ويخضع كهربا حاليًا لبرنامج تأهيلى تحت إشراف حسين عبد الدايم مخطط الأحمال السابق لفريق الكرة بالأهلي، ليكون جاهزًا للمشاركة فور إعلان التعاقد معه.

وكان كهربا أعلن عن فسخ تعاقده مع الزمالك، في بداية الموسم الجاري بعدما تكاسل مسؤولو القلعة البيضاء عن تفعيل تجديد تعاقده في المدة القانونية حسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويستغلها للرحيل إلى الدوري البرتغالي والانتقال إلى أفيس البرتغالي، بعدما حصل على بطاقة دولية مؤقتة لحين فض النزاع مع ناديه.

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وخاطب مجلس إدارة النادي الأهلي، في وقت سابق المحامي السويسري مونتيري، للاستفسار منه عن قانونية التعاقد مع لاعب المنتخب الوطني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وجاءت مخاطبة الأهلي للمحامي السويسري، قبل تفعيل التعاقد رسميًا مع محمود عبدالمنعم كهربا لاعب ديسبورتيفو البرتغالي، خوفًا من الوقوع في أي عقوبات حال عدم سلامة موقف التعاقد مع اللاعب.

وأكد المحامي مونتيري، أن موقف المارد الأحمر سليم وبعيد عن نزاع اللاعب وناديه السابق الزمالك، خاصةً بعد الحصول على بطاقة مؤقتة واللعب في البرتغال، وأن العقوبة التي من الممكن أن يتم توقيعها ستطول اللاعب فقط وهي دفع غرامة مالية بنسبة محددة من قيمة عقده مع الزمالك ناديه السابق.

وتقدم الزمالك، بشكوى رسمية ضد اللاعب في الاتحاد الدولي "فيفا"، والذي قرر بدوره استخراج بطاقه دولية مؤقتة للاعب للمشاركة بها لحين انتهاء النزاع بينه وبين ناديه السابق.

أعلن كهربا، منذ أيام عن فسخ تعاقده مع ناديه البرتغالي، بعددفع الشرط الجزائي المنصوص عليه بين الطرفين، ليحقق له التوقيع لأي نادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

على جانب آخر يستعد النادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر لمواجهة وادي دجلة، مساء غدٍ الأربعاء على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.