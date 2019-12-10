اونلاين | "يوتيوب" مباشر ليفربول وسالزبورج مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر اليوم الثلاثاء 10-12-2019 اون لاين دوري ابطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "يوتيوب" مباشر ليفربول وسالزبورج مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر اليوم الثلاثاء 10-12-2019 اون لاين دوري ابطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يوتيوب مباشر ليفربول وسالزبورج مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر اليوم الثلاثاء 10-12-2019 اون لاين دوري ابطال اوروبا

يلتقي فريق ريد بول سالزبورغ مع نظيره ليفربول في مباراة تجمع بينهم مساء اليوم مساء اليوم الثلاثاء " علي ملعب " ريد بول أرينا " ، في تمام الساعة الثامنة الإخمسة مساء بتوقيت القاهرة ، في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020.

يوتيوب مباشر ليفربول وسالزبورج مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر اليوم الثلاثاء 10-12-2019 اون لاين دوري ابطال اوروبا

يدخل فريق ريد بول سالزبورغ المباراة في المجموعة الخامسة في المركز الثالث برصيد 7 نقاط ، بينا يحتل ليفربول الأنجليزي صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط .

يوتيوب مباشر ليفربول وسالزبورج مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر اليوم الثلاثاء 10-12-2019 اون لاين دوري ابطال اوروبا

يوتيوب مباشر ليفربول وسالزبورج مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر اليوم الثلاثاء 10-12-2019 اون لاين دوري ابطال اوروبا

خاض الريدز حتي الان خمس مبارات في بطولة دوري أبطال أوروبا ، فاز في ثلاثه وتعادل في مباراة وخسر في الأخري أمام نظيره نابولي بنتيجة هدفين مقابل لا شئ لصالح الإيطالي في إطار الجولة الأولي من البطولة .

يوتيوب مباشر ليفربول وسالزبورج مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر اليوم الثلاثاء 10-12-2019 اون لاين دوري ابطال اوروبا

بينما لعب ريد بول ايضا خمس لقاءت فاز في اثنين وتعادل في مباراة امام نظيره نابولي ، وخسر في مواجهتين أمام مانشستر سيتي بنتيجة هدفين مقابل لا شئ في الجولة الأولي ، ثم أمام نظيره أتلاتنا بنتيجة 0-2 ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة .

يوتيوب مباشر ليفربول وسالزبورج مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر اليوم الثلاثاء 10-12-2019 اون لاين دوري ابطال اوروبا

يسعي ليفربول في حصد ثلاث نقاط غالية في لقاء اليوم الذي يجمعه بنظيره ريدبول ، وتعويض النقاط التي فقدها في المباراة التي تعادل فيها أمام نظيره نابولي في الجولة الماضية من البطولة ، وصرح كلوب المدير الفني للاحمر وحامل اللقب في الموسم الماضي ، انه يتعامل دائما مع مباراته الاخيرة في دور المجموعات بدوري الأبطال و كأنها المباراة النهائية .

يوتيوب مباشر ليفربول وسالزبورج مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر اليوم الثلاثاء 10-12-2019 اون لاين دوري ابطال اوروبا

Advertisements

وأَضاف نحن نبحث عن الفوز وخطف ثلاث نقاط لان التعادل امام ريدبول وحصد نقطة فقط لا تكفينا ، وبعد التعادل أمام نابولي في الجولة السابقة ادركنا ان هذه هي المباراة النهائية ، ونحن علي أتم استعداد وفي كامل جاهزيتنا للمباراة

يوتيوب مباشر ليفربول وسالزبورج مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر اليوم الثلاثاء 10-12-2019 اون لاين دوري ابطال اوروبا

وتحدث عن أصابات لاعبيه المؤثره في صفوف فريقه ، نواجهه صعوبات ولاكننا لدينا البدائل ، وتحدث عن الثنائي جورجينيو فينالدوم لاعب الوسط و ديان لوفرين مدافع الفريق قائلاً انهم علي أتم استعداد للعب بعد تعافيهم من الأصابة ، بينما لن يعود فابينو لاعب الوسط و المدافع جويل من الاصابة حتي الموسم المقبل .

يوتيوب مباشر ليفربول وسالزبورج مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر اليوم الثلاثاء 10-12-2019 اون لاين دوري ابطال اوروبا

يتصدر الريدز المجموعة الخامسة بفارق نقطة واحدة عن وصيفه نابولي بينما يحتل نظيره ريد بول المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن ليفربول ونقطتين عن نابولي ويتنافس الثلاثي بقوة علي ضمان ورقة التأهل وحجز مقعدين في الدور ال 16 .

يوتيوب مباشر ليفربول وسالزبورج مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر اليوم الثلاثاء 10-12-2019 اون لاين دوري ابطال اوروبا

بينما أكد هالاند مهاجم ريد بول عن مدي أهمية المباراة بالنسبه له ويعتبرها المواجهة الاهم في حياته ، وصرح قائلاً نحن لا نخشي ليفربول وليس لدينا ما نخسره سندخل المباراة ونتمتع بأنفسنا .

يوتيوب مباشر ليفربول وسالزبورج مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر اليوم الثلاثاء 10-12-2019 اون لاين دوري ابطال اوروبا

وأضاف: "أنا علي أتم استعداد لهذا اللقاء و أعيش حلماً كبيراً ، وأتطلع لهذه المباراة ، فمثل هذه المبارات التي كنت احلم بها منذ زمن ، وأختتم حديثه قائلا : انا اركز علي عملي فقط وعلي لعب كرة القدم والاستمتاع به وكل تركيزي حاليا علي سالزبورغ ".

سالزبورغ ضد ليفربول

يوتيوب مباشر ليفربول وسالزبورج مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر اليوم الثلاثاء 10-12-2019 اون لاين دوري ابطال اوروبا

وفي أخر مباراة جمعت بين الفريقين نجح ليفربول في التغلب علي نظيره ريد بول ، وانتهت المباراة بنتيجة 3-4 لصالح الريدز ، وافتتح التسجيل في المباراة اللاعب " ساديو ماني " في الدقيقة التاسعة ، ثم أحرز الهدف الثاني " أندرو روبرتسون " في الدقيقة الخامسة و العشرون ، ثم أحرز الهدف الثالث والرابع الفرعون المصري " محمد صلاح " في الدقيقة 36 ، 69 لصالح الاحمر ، بينما أحرز اهداف سالزبورغ " اللاعب " هونغ هي تشان " في الدقيقة 39 ، و احرز الثاني " تاكومي " في الدقيقة 56 ، واحرز الثالث " إيرلنيغ هالاند " في الدقيقة 60 من عمر وزمن المباراة ، علي ملعب ، (إنفيلد ) وذلك في يوم 2 من شهر أكتوبر في هذا العام الجاري ضمن إطار مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال اوروبا .