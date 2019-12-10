شكرا لقرائتكم خبر عن تغريدة محمد صلاح تحصل على أعلى نسبة إعجاب في مصر لعام 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصلت تغريدة النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، والتي نشرها في 12 مايو الماضي، على أعلى نسبة إعجاب خلال العام في مصر على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأكد التقرير السنوي لـ«تويتر» على استمرار «صلاح» في الحصول على أعلى نسبة إعجاب لتغريدة في مصر للعام الثالث على التوالي.