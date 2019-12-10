شكرا لقرائتكم خبر عن «كلوب» يكشف حقيقة رغبة ليفربول في ضم «سانشو» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، على التقارير التي ربطت الدولي الإنجليزي جادون سانشو بالانتقال من بروسيا دورتموند إلى ليفربول في يناير القادم.
وقال «كلوب»، في حوار مع الموقع الرسمي للريدز: «هو لاعب جيد جدًا، ليس لدي أي فكرة من أين تأتي هذه الأقاويل، ولكنها لا يمكن أن نكون نحن مصدرها، لأننا لا نتحدث أبدًا عنها».
وأضاف: «إذا كنا سنتدخل فلن يعلم أحد عن ذلك سوى الشخص الذي لن يتحدث عنها، ليس هناك شيئًا لأقوله».
وعن قيمة الصفقة في حال الدخول في المفاوضات، رد الألماني: «هذه إحدى المشكلات، 100% ستكون مشكلة، ولكن ليس هناك شيئًا لأقوله حيال ذلك، أعلم كيف تبدو الأمور، ولا يمكنني تغيير ذلك، ليس هناك شيئًا لأقوله ما قد يعني أنه ليس هناك أي شئ يمكن أن يقال عن الأمر».
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