الجبلاية ترسل خطاب للأندية .. اعرف التفاصيل

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جدة - عمرو شويل أرسل اتحاد الكرة خطابات لأندية الجمعية العمومية لإرسال مقترحاتها على اللائحة قبل عقد جمعية عمومية عادية جديدة لمناقشة اللائحة الجديدة تمهيدا لاعتمادها قبل عرضها على الفيفا، خاصة أن الجمعية العمومية العادية الأخيرة التى كان مقررا لها سبتمبر الماضى تم إلغاؤها. وكانت قد طلبت سارة ساليمون مسئولة الإتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، من أعضاء اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تحديد حد أقصى لأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد والذين سيخوض الإنتخابات المقبلة، وهو ما يدرسه أعضاء اللجنة حاليا قبل عرض الأمر على الجمعية العمومية. وبدأت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، ملف تعديل لائحة النظام الأساسى للجبلاية والتى ستجرى بناء عليها الانتخابات المقبلة، والمقرر لها عقب انتهاء دورة الألعاب الأولمبية في أغسطس المقبل.. واستقبلت اللجنة مؤخراً سارة ساليمون من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمناقشة التعديلات الجديدة على لائحة اتحاد الكرة وتم الاتفاق على أن تكون التعديلات متوافقة مع قانون الرياضة المصري ولائحة الفيفا.

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