شكرا لقرائتكم سموحة ينتظر الموقف النهائى لـ أحمد على مع بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويفاضل أحمد على بين أكثر من عرض محلى خلال الفترة المقبلة تحسبا للرحيل عن بيراميدز ، فى الوقت الذى يرحب فيه حسام حسن المدير الفنى لسموحه التعاقد مع المهاجم الدولى خاصة وأنه كان يتمنى التعاقد معه عندما كان مديرا فنيا للمصري البورسعيدى وكان وقتها أحمد على هداف الدورى من بوابة المقاولون العرب .
كان الفرنسى سباستيان ديسابر المدير الفنى لبيراميدز قد اكد فى المؤتمر الصحفى لفريقه أمام نوذابيو الموريتانى بدور المجموعات بالكونفيدرالية الأفريقية أن طريقة أحمد على لا تناسبه ، لذا فإنه يرحب برحيله عن الميركاتو الشتوى المقبل .
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