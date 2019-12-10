شكرا لقرائتكم سموحة ينتظر الموقف النهائى لـ أحمد على مع بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنتظر إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس فرج عامر الموقف النهائى لأحمد على مهاجم بيراميدز مع ناديه للدخول فى مفاوضات رسمية معه من أجل استعارته لمدة 6 شهور او عن طريق التعاقد معه بشكل نهائى . ويفاضل أحمد على بين أكثر من عرض محلى خلال الفترة المقبلة تحسبا للرحيل عن بيراميدز ، فى الوقت الذى يرحب فيه حسام حسن المدير الفنى لسموحه التعاقد مع المهاجم الدولى خاصة وأنه كان يتمنى التعاقد معه عندما كان مديرا فنيا للمصري البورسعيدى وكان وقتها أحمد على هداف الدورى من بوابة المقاولون العرب . Advertisements كان الفرنسى سباستيان ديسابر المدير الفنى لبيراميدز قد اكد فى المؤتمر الصحفى لفريقه أمام نوذابيو الموريتانى بدور المجموعات بالكونفيدرالية الأفريقية أن طريقة أحمد على لا تناسبه ، لذا فإنه يرحب برحيله عن الميركاتو الشتوى المقبل .

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