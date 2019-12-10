شكرا لقرائتكم رغم التوقيع الرسمي .. الأهلي لن يضم مدافع إنبي في يناير المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استبعد مسئولو الأهلي فكرة حسم صفقة أسامة جلال مدافع إنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، رغم حاجة الدفاع الأحمر إلى مدافع سوبر خلال الفترة القادمة، في ظل معاناة الخط الخلفي للفريق الأحمر من مشاكل وثغرات دفاعية، ونقص عددي دفع الجهاز للاعتماد على أيمن أشرف في هذا المركز.

وأرجأ مسئولو النادي الأهلي فكرة التعاقد مع أسامة جلال إلى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بدلا من يناير المقبل، رغم الحصول على توقيع مدافع المنتخب الأولمبي منذ فترة، ولا يتبقى سوى تسوية الأمر مع إدارة نادي إنبي.

أسباب كثيرة تقف وراء إرجاء حسم صفقة مدافع إنبي، أهمها وجود مركزين شاغرين في القائمة الحمراء لتدعيم صفوفه في يناير المقبل، ويرغب الجهاز الفني في تدعيم خط الهجوم خلال تلك الفترة عن التعاقد مع لاعبين في الخط الخلفي.

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وما يؤكد نية إدارة الأهلي في تأجيل التعاقد مع مدافع إلى نهاية الموسم هو رغبة قيام الإدارة بقيد سعد سمير في القائمة الإفريقية، لتعويض النقص العددي بالخط الخلفي لغياب محمود متولي للإصابة وعدم قناعة السويسري رينيه فايلر بمدافع سموحة السابق ياسر إبراهيم واعتماده على محمد هاني وأحمد فتحي في هذا المركز بدلا منه.

واستقر الأهلي على تدعيم المركزين الشاغرين بلاعبين في الخط الخلفي أحدهما جناح والآخر رأس حربة صريح، وغالبا لاعب أجنبي.