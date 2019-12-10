شكرا لقرائتكم محادثات بين أرسنال والمدرب السابق لفالنسيا وفياريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عقد المدرب الإسباني مارسيلينو تورال محادثات مع إداريي نادي أرسنال الإنجليزي لتولي تدريبه بدلاً من مواطنه المقال أوناي إيمري، بحسب ما ذكرت شبكة "إي اس بي إن" الأميركية، الثلاثاء.

وأشارت الشبكة إلى أن مدرب فالنسيا وفياريال السابق: تواجد في لندن هذا الأسبوع لعقد محادثات مع النادي قبل العودة إلى إسبانيا الثلاثاء، لكنها نقلت عن مصادر أن ابن الرابعة والخمسين ليس متفائلا بتولي المنصب، كون جنسيته الإسبانية قد تشكل عائقا لخلافة مواطنه إيمري.

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وكان مارسيلينو أقيل من تدريب فالنسيا في سبتمبر الماضي لخلافه مع مالك النادي السنغافوري بيتر ليم حول استراتيجية النادي على المدى الطويل، وذلك بعد قيادته "الخفافيش" إلى المركز الرابع والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في موسمين، بالإضافة إلى إحراز كأس الملك وهو اللقب الأول له خلال عقد من الزمن، واللافت أن فريقه السابق فالنسيا أقصي من نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" أمام أرسنال.

وكان أرسنال وضع حدا لسلسلة نتائجه المخيبة بعدما قلب تخلفه أمام مضيفه وست هام بهدف إلى فوز مستحق 3-1 في "دربي" لندن، الاثنين في ختام مباريات المرحلة 16 من الدوري.

وتبرز لائحة من الأسماء لخلافة إيمري تضم الفرنسي باتريك فييرا نجم وسط الفريق سابقا، الإيطالي ماسيميليانو أليغري، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو والإسباني ميكل أرتيتا الذي حمل ألوان "المدفعجية" بين 2011 و2016.