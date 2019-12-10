شكرا لقرائتكم خبر عن سموحه ينتظر الموقف النهائي لأحمد علي مع بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مسئولو سموحه الموقف النهائي لأحمد على مهاجم بيراميدز مع ناديه للدخول فى مفاوضات رسمية معه من أجل استعارته لمدة 6 أشهرأوعن طريق التعاقد بشكل نهائى معه.

كان الفرنسى سباستيان ديسابر المدير الفنى لبيراميدز قد أكد فى المؤتمر الصحفى لفريقه أمام نوذابيو الموريتانى بدورالمجموعات بالكونفيدرالية الأفريقية أن طريقة أحمد على لا تناسبه، لذا فإنه يرحب برحيله عن الميركاتو الشتوى المقبل.

ويفاضل أحمد على بين أكثر من عرض محلي خلال الفترة المقبلة تحسبا للرحيل عن بيراميدز، فى الوقت الذى يرحب فيه حسام حسن المديرالفنى لسموحه التعاقد مع المهاجم الدولى خاصة أنه كان يتمنى التعاقد معه عندما كان مديرا فنيا للمصري البورسعيدى وكان وقتها أحمد على هداف الدورى من بوابة المقاولون العرب .