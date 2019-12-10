شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الأهلي يستقر علي التجديد لـ"فتحي ووليد واكرامي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرمجلس إدارة النادي الأهلي على تجديد عقود الثلاثي أحمد فتحي ووليد سليمان وشريف إكرامي، والذي ينتهي تعاقدهم مع النادي بنهاية الموسم الحالي، على أن يتم فتح مفاوضات مع الثلاثي للاستقرارعلى القيمة المالية التي سيحصلون عليها نظيرتجديد عقودهم قبل نهاية الموسم الحالي.

جاءت رغبة الأهلي في تجديد عقود ثلاثي الفريق الكبار بناءا على رغبة السويسري رينيه فايلرالمدير الفني والذي منح الإدارة الضوء الأخضر لتجديد التعاقد مع الثلاثي، نظرا لحاجة الفريق إلى جهودهم في المرحلة المقبلة.

لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة.. من هنا