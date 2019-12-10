سوبر كورة.. هل يستخرج فيفا بطاقة مؤقتة ثانية لـ كهربا حال انتقاله للأهلى؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب محمود كهربا لاعب الزمالك وأفيش البرتغالى السابق، من الانضمام إلى النادى الأهلى فى فترة الإنتقالات الشتوية المقرر لها يناير المقبل. ومن المعروف أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" كان قد استخرج بطاقة دولية مؤقتة للاعب بعدما رحل عن الزمالك ووقع لأفيش البرتغالى، وخاصة بعد رفض اتحاد الكرة المصرى إرسال بطاقة كهربا إلى النادى البرتغالى حينئذ. لمعرفة هل يستخرج فيفا بطاقة مؤقتة ثانية لـ كهربا حال انتقاله للأهلى؟ عبر سوبر كورة .. من هنا

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