سوبر كورة.. بونجاح خارج حسابات الأهلي فى صفقات الشتاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم الأنباء العديدة التي تتناثرعن اقتراب الجزائري بغداد بونجاح مهاجم السد القطري ومنتخب الخضرمن الانضمام إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، إلا أن الأخبار القادمة من داخل جدران القلعة الحمراء تشير إلى عكس ذلك.
وخرج بونجاح من حسابات الأهلي في الصيف، رغم أن فكرة التعاقد معه باتت حلم كل الجماهير الأهلاوية لما يملكه من إمكانيات فنية عالية، وقدرة على التعامل مع كل المواقف داخل الملعب.
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