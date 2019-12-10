شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات إضافية لعمر السعيد في الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع عمر السعيد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريبات إضافية منفردة بعد انتهاء التدريبات الجماعية للفريق اليوم، استعدادا لمباراة بيراميدز في الدوري.

وحرص باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على قيادة المران لعمر السعيد في حضور معاونيه سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز، من أجل تنفيذ بعض التدريبات الهجومية الخاصة للاعب.

وأدى السعيد التدريبات بالتسديد على المرمى واستقبال الكرات العرضية، ومنحه المدرب الفرنسي تعليمات خاصة للوصول لمستويات فنية عالية.

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فيما طلب كارتيرون المدير الفني للفريق من انطونيو مدرب الأحمال وأعضاء الجهاز التأهيلي بالفريق خضوع بعض اللاعبين لتدريبات بدنية خاصة.

وخضع فرجاني ساسي وطارق حامد وأوباما وبن شرقي للتدريبات من أجل زيادة معدلات لياقتهم البدنية وكذلك بعض التدريبات التأهيلية الأخري

ويستعد الفريق لمواجهه بيراميدز بعد غدا الخميس فى الجولة السابعه لبطولة الدوري باستاد القاهرة الدولى