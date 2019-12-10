اخبار الرياضه

مدرب يد الاهلى يتحدث عن إصابة إسلام حسن القوية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب يد الاهلى يتحدث عن إصابة إسلام حسن القوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد يحيى يوسف، المدرب العام للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي  ، إن إسلام حسن كابتن الفريق و نجم منتخب مصر  تعرض لإصابة قوية في الكتف خلال الساعات الماضية، وهو ما يستلزم خضوعه لعملية جراحية.

وأوضح يوسف فى تصريح للموقع الرسمى للنادى الأهلى  أن الإصابة التي تعرض لها اللاعب ستبعده عن الملاعب مدة لن تقل عن ثلاثة شهور مع احتمال أن تمتد لنهاية الموسم.

وأشار يوسف إلى أن الجهاز الفني حزين للغاية للإصابة التي تعرض لها أحد أبرز عناصر الفريق، مشيرا إلى أن إسلام حسن قادر على تجاوز فترة الإصابة والعودة بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدرب يد الاهلى يتحدث عن إصابة إسلام حسن القوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا