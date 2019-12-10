شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب يد الاهلى يتحدث عن إصابة إسلام حسن القوية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد يحيى يوسف، المدرب العام للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي ، إن إسلام حسن كابتن الفريق و نجم منتخب مصر تعرض لإصابة قوية في الكتف خلال الساعات الماضية، وهو ما يستلزم خضوعه لعملية جراحية.
وأوضح يوسف فى تصريح للموقع الرسمى للنادى الأهلى أن الإصابة التي تعرض لها اللاعب ستبعده عن الملاعب مدة لن تقل عن ثلاثة شهور مع احتمال أن تمتد لنهاية الموسم.
وأشار يوسف إلى أن الجهاز الفني حزين للغاية للإصابة التي تعرض لها أحد أبرز عناصر الفريق، مشيرا إلى أن إسلام حسن قادر على تجاوز فترة الإصابة والعودة بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة.
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