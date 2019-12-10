شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. أزارو مرشح لدخول صفقة الأهلي التاريخية في يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن أيام المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي في القلعة الحمراء باتت معدودة، في ظل رغبة لجنة الكرة في التعاقد مع مهاجم سوبرلتدعيم صفوف المارد الأحمر في ينايرالقادم أو الميركاتو الصيفي القادم على أقصى تقدير، خاصة بعد فشل المهاجم المغربي في كسب ثقة إدارة الأهلي والجهازالفني والجماهير، بسبب تباين مستواه ما بين الجيد والمتواضع.

وبات أزارو مرشحا للدخول في الصفقة التبادلية التي ينوي مسئولي الأهلي إبرامها، بدخوله في صفقة تبادلية مع أحد أبرز اللاعبين المستهدفين لتدعيم الدفاع الأحمر في الفترة القادمة.

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