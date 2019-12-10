السلحدار يحذر مدافعي الاسماعيلي من أدو موسيس في مواجهة المقاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرأدهم السلحدار المديرالفنى المؤقت للإسماعيلى مدافعى فريقه من خطورة النيجيرى أدو موسيس مهاجم المقاصة فى مباراة الفريقين بالدوري وطالب السلحدار لاعبى فريقه بعدم ترك مساحات للمهاجم النيجيرى، خصوصا أن شباك الدراويش تلقت 7 أهداف فى 6 مباريات وهو معدل كبير للغاية . ويحتل الاسماعيلى المركز الثانى عشربجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى واحدة وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 3 اهداف وتلقت شباكه 7 أهداف . Advertisements ويستعد الاسماعيلى لمواجهة مصر المقاصة فى الخامسة عصرغداً الاربعاء على استاد الاسماعيلية ضمن مواجهات الاسبوع السابع للدوري . وقال السلحدار للاعبى الاسماعيلى أن الصعود لدور الـ 16 بكأس مصر عقب الفوز على الاعلاميين والتأهل لدور الثمانية بالبطولة العربية ينبغى أن يكون دافعاً لتصحيح النتائج فى بطولة الدوري .

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