شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة الأهلى وطنطا في الأسبوع الـ13 بالدوري 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعديل موعد مباراة الأهلي وطنطا ضمن الأسبوع 13 بالدورى لتقام في السابعة والنصف مساء الأربعاء 15 ينايرالمقبل بدلا من الثلاثاء 14 يناير.

كما قررت اللجنة بقاء مباراة الجونة مع الزمالك ضمن الأسبوع نفسه في موعدها المحدد الأربعاء 15 ينايرعلى أن تقام في الخامسة مساء.

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يأتى هذا التعديل بعد تحديد مواعيد جولات دورالمجموعات الأفريقية، وبناء على المواعيد التي استقرعليها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لبقية جولات دور المجموعات في بطولتي الأندية الأفريقية التى يشارك فيها الأهلى والزمالك ممثلا مصر.