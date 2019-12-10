شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى نتيجة قرعة دوري أبطال آسيا 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، عن مواجهات قوية لأندية دوري الخليج العربي، كان أبرزها صدام شباب الأهلي مع حامل اللقب الهلال السعودي. وأسفرت قرعة دوري أبطال آسيا عن التالي: المجموعة الأولى: الوحدة الإماراتي الشرطة العراقي الفائز من مُلحق الأهلي السعودي ولوكوموتيف الأوزبكي الفائز من مُلحق الريان القطري والاستقلال الإيراني المجموعة الثانية: الهلال السعودي شباب الأهلي باختاكور الأوزبكي Advertisements الفائز من باديديه مشهد الإيراني والسيلية القطري المجموعة الثالثة: التعاون السعودي الشارقة الإماراتي الدحيل القطري بيروزي الإيراني المجموعة الرابعة: النصر السعودي السد القطري سباهان الإيراني الفائز من مُلحق العين الاماراتي والزوراء العراقي وبونيودكور الأوزبكي Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | تعرف إلى نتيجة قرعة دوري أبطال آسيا 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.