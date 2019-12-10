شكرا لقرائتكم خبر عن «فرانس فوتبول»: «ماني» على رادار باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب دخل السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول الإنجليزي، على رادار نادي باريس سان جيرمان الفرنسي كبديل محتمل للنجم البرازيلي نيمار. Advertisements ويرتبط نيمار بالانتقال إلى برشلونة الإسباني الصيف المقبل، بعدما فشلت الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لرفض ناديه الفرنسي لعرض الكتلان. ويرى مسؤولو سان جيرمان في «ماني» بديلًا مثاليًا لنيمار، حسب مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية. ويتألق ساديو ماني مع ناديه ليفربول هذا الموسم بإحرازه 9 أهداف خلال 15 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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