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«فرانس فوتبول»: «ماني» على رادار باريس سان جيرمان

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

دخل السنغالي ساديو ماني، نجم الإنجليزي، على رادار نادي باريس سان جيرمان الفرنسي كبديل محتمل للنجم البرازيلي .

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ويرتبط نيمار بالانتقال إلى الإسباني الصيف المقبل، بعدما فشلت الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لرفض ناديه الفرنسي لعرض الكتلان.

ويرى مسؤولو سان جيرمان في «ماني» بديلًا مثاليًا لنيمار، حسب مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية.

ويتألق ساديو ماني مع ناديه ليفربول هذا الموسم بإحرازه 9 أهداف خلال 15 مباراة في الممتاز.

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