شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة فنية لكارتيرون مع لاعبي الزمالك استعدادًا لبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة فنية مع اللاعبين خلال مران اليوم من أجل شرح بعض الأمور الفنية وكيفية الاستعدادات لمباراة بيراميدز والمقرر لها الخميس المقبل.
وذكر الموقع الرسمس للنادي، أن سامي الشيشيني، المدرب العام للفريق، منح تعليمات خاصة للاعبي خط الدفاع محمود علاء ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالسلام، حيث طلب الشيشيني من لاعبي الدفاع خلال التقسيمة الفنية التي خضع لها اللاعبين ضرورة التركيز والضغط بشكل معين على لاعبي الهجوم لاستخلاص الكرة دون أخطاء.
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