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الأهلي يدخل معسكرًا مغلقًا اليوم استعدادًا لوادي دجلة

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عمرو عتريس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه في الرابعة عصر اليوم على ملعب التتش، في ختام استعداداته لمواجهة وادي دجلة المقرر إقامتها غدا ضمن منافسات الجولة السابعة في بطولة الدوري العام.

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ووفقاً للموقع الرسمي للنادي، يعلن رينيه فايلر، المدير الفني، عقب المران قائمة الفريق التي تتوجه إلى أحد الفنادق للمبيت؛ استعدادا لمواجهة غد.

ويرغب فايلر وجهازه المعاون في الوقوف على آخر التفاصيل الخاصة بمواجهة دجلة، حيث يواصل المدير الفني جلساته مع معاونيه للتحضير للمباراة إلى جانب المران الفني الذي يشتمل على بعض الجمل الفنية وجانب بدني خفيف.

ويسعى الأهلي لمواصلة عروضه القوية في مسابقة الدوري العام امام دجلة مساء غد، وتحقيق فوز جديد للاستمرار في مشواره نحو الاحتفاظ بلقب بطولة الدوري.

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