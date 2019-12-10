شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ ينفي تغيير موعد مباراة بلاتينيوم ستارز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن مباراة بلاتينيوم ستارز، بطل زيمبابوي، ستقام في موعدها 28 ديسمبر الجاري في مصر، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ووفقاً للموقع الرسمي للنادي، قال مدير الكرة إنه لا تغيير في موعد المباراة كما أثير مؤخراً، مشيرًا إلى أن الأهلي سيواجه بلاتينيوم في نفس الموعد المحدد سلفا 28 ديسمبر في الجولة الـ3، على أن يلتقي الفريقان يوم 11 يناير في زيمبابوي ضمن منافسات الجولة الـ4.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ2، وحصد الفريق أول 3 نقاط في منافسات المجموعة الـ2 التي تضم إلى جانبه كلا من النجم الساحلي وبلاتينيوم بطل زيمبابوي والهلال السوداني.