شكرا لقرائتكم طبيب الأهلي يحدد موعد عودة على معلول وحمدي فتحي للتدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ومن المقرر أن يعود علي معلول للتدريبات الجماعية عقب مباراة وادي دجلة، بعد الانتهاء من البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي خضع له، وتعافيه من إصابة العضلة الضامة، كما يعود محمود متولي للمران الجماعي خلال أسبوعين، بعد تعافيه من إصابة تمزق العضلة الخلفية.

ويخضع حمدي فتحي لبرنامج علاجي بعد جراحة غضروف الركبة التي أجراها في ألمانيا.