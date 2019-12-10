شكرا لقرائتكم طبيب الأهلي يحدد موعد عودة على معلول وحمدي فتحي للتدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
ويخضع حمدي فتحي لبرنامج علاجي بعد جراحة غضروف الركبة التي أجراها في ألمانيا.
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