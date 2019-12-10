شكرا لقرائتكم الإسماعيلي ضد المقاصة .. السلحدار يحذر لاعبي الدراويش من ادو موسيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب أدهم السلحدار المدير الفنى المؤقت للإسماعيلى مدافعى فريقه من خطورة النيجيرى ادو موسيس مهاجم المقاصة فى مباراة الفريقين بالدوري وطالب السلحدار لاعبى فريقه بعدم ترك مساحات للمهاجم النيجيرى لاسيما أن شباك الدراويش تلقت 7 أهداف فى 6 مباريات وهو معدل كبير للغاية . ويحتل الاسماعيلى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى واحدة وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 3 اهداف وتلقت شباكه 7 أهداف . Advertisements ويستعد الاسماعيلى لمواجهة مصر المقاصة فى الخامسة عصر غداً الاربعاء على ستاد الاسماعيلية ضمن مواجهات الاسبوع السابع للدوري . وقال السلحدار للاعبى الاسماعيلى أن الصعود لدور الـ 16 بكأس مصر عقب الفوز على الاعلاميين والتأهل لدور الثمانية بالبطولة العربية ينبغى أن يكون دافعاً لتصحيح النتائج فى بطولة الدوري .

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