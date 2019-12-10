شكرا لقرائتكم الزمالك ضد بيراميدز .. شيكابالا يغيب عن تدريبات الأبيض لليوم الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومنح الجهاز الفني للفريق للاعب راحة لليوم الثاني على التوالي لعدم قدرته على أداء التدريبات.
فيما خضع عبدالله جمعة ظهير ايسر الفريق بالنادي لتدريبات بدنية وتأهيلية في صالة الجيمانزيوم بالنادي.
وخضع جمعة لتدريبات الجيم من أجل تجهيزه للقاء بيراميدز المقرر الخميس المقبل فى الجولة السابعه لبطولة الدوري الممتاز بعد أن حصل على راحة من مران أمس.
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