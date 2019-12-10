شكرا لقرائتكم أزارو مرشح لدخول صفقة الأهلي التاريخية في يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدو أن أيام المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي في القلعة الحمراء باتت معدودة، في ظل رغبة لجنة الكرة في التعاقد مع مهاجم سوبر لتدعيم صفوف المارد الأحمر في يناير القادم أو الميركاتو الصيفي القادم على أقصى تقدير، خاصة بعد فشل المهاجم المغربي في كسب ثقة إدارة الأهلي والجهاز الفني والجماهير، بسبب تباين مستواه ما بين الجيد والمتواضع.

وبات أزارو مرشحا للدخول في الصفقة التبادلية التي ينوي مسئولي الأهلي إبرامها، بدخوله في صفقة تبادلية مع السوري عمر السومة، أحد أبرز اللاعبين المستهدفين لتدعيم الدفاع الأحمر في الفترة القادمة.

ويبحث الأهلي تسويق أزارو أو دخوله في صفقات تبادلية من أجل الاستفادة بمكانه في قيد لاعب آخر يفيد مسئولي القلعة الحمراء في الفترة القادمة، في ظل رغبة الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر في تدعيم خط الهجوم اللاعب بأكثر من لاعب سواء في مركز رأس الحربة الصريح أو الجناح.

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ويعاني هجوم الأهلي من تباين مستوى وليد أزارو وجونيور أجايي في ظل تباري الثنائي على إهدار الفرص السهلة أمام المرمى، وحرمان فريقه من أهداف بالجملة محققة، في ظل فقدانهم التركيز خلال إنهاء الهجمات أمام المرمى.

ويرغب الأهلي في ضم السومة باعتباره يحمل الجنسية السورية والذي يتم معاملته كلاعب أجنبي على عكس ما كان يحدث في الموسم الماضي، وهو ما يجبر الإدارة على ضرورة التفريط في أحد اللاعبين الأجانب الحاليين.

ويضم الأهلي في صفوفه 5 لاعبين أجانب هم، المغربي وليد أزارو والنيجيري جونيور أجايي والتونسي علي معلول والمالي اليود يانج والأنجولي جيرالدو دا كوستا.