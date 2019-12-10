شكرا لقرائتكم الأهلي يستقر علي التجديد لـ"فتحي ووليد واكرامي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مجلس إدارة النادي الأهلي على تجديد عقود الثلاثي أحمد فتحي ووليد سليمان وشريف إكرامي، والذي ينتهي تعاقدهم مع النادي بنهاية الموسم الحالي، على أن يتم فتح مفاوضات مع الثلاثي للاستقرار على القيمة المالية التي سيحصلون عليها نظير تجديد عقودهم قبل نهاية الموسم الحالي.

جاءت رغبة الأهلي في تجديد عقود ثلاثي الكبار بالأهلي بناءا على رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني والذي منح الإدارة الضوء الأخضر لتجديد التعاقد مع الثلاثي، نظرا لحاجة الفريق إلى جهودهم في المرحلة المقبلة.

ويرغب الأهلي في الإبقاء على الثلاثي الكبار باعتبارهم من عناصر الخبرة في صفوف المارد الأحمر، وبقاءهم ذات أهمية من أجل نقل خبراتهم إلى اللاعبين الجدد والشباب وقليلي الخبرة سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي.

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وبات أحمد فتحي من العناصر المهمة في تشكيلة فايلر، والذي أعاده للمشاركة الأساسية بعد فترة من التجميد في عهد الأوروجوياني مارتن لاسارتي، لاسيما وأنه يجيد المشاركة في أكثر من مركز مثل الظهير الأيمن والمدافع والوسط الدفاعي.

فيما يرغب مسئولو الأهلي في الإبقاء على إكرامي باعتباره من عناصر الخبرة وليكون البديل المناسب مع محمد الشناوي في حراسة العرين الأحمر في ظل المنافسة في أكثر من بطولة محلية وإفريقية.

بينما يرغب فايلر في الإبقاء على وليد سليمان بسبب إمكانياته العالية وقدرته على العطاء لفترة أطول مع الفريق الأحمر وللاستفادة من وجوده في أكثر من مركز سواء صناعة اللعب أو أحد الجناحين.