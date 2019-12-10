شكرا لقرائتكم عبد الله جمعة يخضع لتدريبات تأهيلية استعدادا لمواجهة بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع الظهير الأيسر لنادى الزمالك عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى تدريبات بدنية وتأهيلية في صالة الجيمانزيوم بالنادي. وخاض جمعة تدريبات الجيم من أجل تجهيزه لرفع لياقته البدنية بعد أن حصل على راحة من مران أمس. وطلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك من انطونيو مدرب الأحمال وأعضاء الجهاز التأهيلي بالفريق خضوع بعض اللاعبين لتدريبات بدنية خاصة. Advertisements وخضع فرجاني ساسي وطارق حامد وأوباما وبن شرقي للتدريبات من أجل زيادة معدلات لياقتهم البدنية وكذلك بعض التدريبات التأهيلية الأخري ويستعد الفريق لمواجهه بيراميدز بعد غدا الخميس فى الجولة السابعه لبطولة الدوري باستاد القاهرة الدولى

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