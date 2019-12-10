شكرا لقرائتكم كارتيرون يرسم خطة الفوز على بيراميدز مع لاعيبى الزمالك فى مران اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
في الوقت نفسه منح سامي الشيشيني المدرب العام للفريق تعليمات خاصة للاعبي خط الدفاع محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام، حيث طالبهم بضرورة التركيز والضغط بشكل معين على لاعبي الهجوم لاستخلاص الكرة دون أخطاء.
استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، علي الاستعانة بنفس تشكيل الفريق أمام مواجهة أول أغسطس الأخيرة للمشاركة فى اللقاء القادم أمام بيراميدز، الذي سيقام بعد غد الخميس، في الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.
ومنح الجهاز الفني للفريق للاعب راحة لليوم الثاني على التوالي لعدم قدرته على أداء التدريبات.
خضع عبدالله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لتدريبات بدنية وتأهيلية في صالة الجيمانزيوم بالنادي.
وخضع جمعة لتدريبات الجيم من أجل تجهيزه للقاء بيراميدز المقرر الخميس المقبل فى الجولة السابعه لبطولة الدوري الممتاز بعد أن حصل على راحة من مران أمس.
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