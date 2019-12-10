شكرا لقرائتكم كارتيرون يرسم خطة الفوز على بيراميدز مع لاعيبى الزمالك فى مران اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك ، جلسة فنية مع اللاعبين خلال مران اليوم شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصه بالاستعدادات لمباراة بيراميدز والمقرر لها الخميس المقبل بعدها بدأ اللاعبون خوض التدريبات الجماعية.

في الوقت نفسه منح سامي الشيشيني المدرب العام للفريق تعليمات خاصة للاعبي خط الدفاع محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام، حيث طالبهم بضرورة التركيز والضغط بشكل معين على لاعبي الهجوم لاستخلاص الكرة دون أخطاء.

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، علي الاستعانة بنفس تشكيل الفريق أمام مواجهة أول أغسطس الأخيرة للمشاركة فى اللقاء القادم أمام بيراميدز، الذي سيقام بعد غد الخميس، في الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

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في نفس السياق حصل محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفربق الأول لكرة القدم بالنادي على راحة من التدريبات الجماعية اليوم بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني بسبب نزلة برد قوية عانى منها اللاعب أمس.

ومنح الجهاز الفني للفريق للاعب راحة لليوم الثاني على التوالي لعدم قدرته على أداء التدريبات.

خضع عبدالله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لتدريبات بدنية وتأهيلية في صالة الجيمانزيوم بالنادي.

وخضع جمعة لتدريبات الجيم من أجل تجهيزه للقاء بيراميدز المقرر الخميس المقبل فى الجولة السابعه لبطولة الدوري الممتاز بعد أن حصل على راحة من مران أمس.